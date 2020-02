'Parásitos' es la gran sorpresa de los Oscar 2020. Estos son todos los ganadores

Estados Unidos.- La cinta surcoreana "Parasite" de Bong Joon-ho rompió paradigmas y se convirtió en la gran ganadora de la edición 92° de los premios Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

Con los galardones a "Mejor guión original", "Mejor película internacional", "Mejor director" y "Mejor película", "Parásitos" se confirmó como la gran producción del 2019, todo sin el apoyo de una gran estrella de Hollywood y completamente hablada en un idioma extranjero.

De hecho, se trata de la primer película de habla no inglesa en llevarse el premio de "Mejor película", y la primera también en ganar "Mejor director", "Mejor película extranjera", y "Mejor película" en el mismo año, con lo que le abre las puertas a miles de películas que antes hubieran pasado desapercibidas para el radar de Hollywood por no estar habladas en inglés.

Por el contrario, "Joker", que era la gran favorita de la noche con once nominaciones, apenas se llevó dos estatuíllas, aunque para muchos triunfó en la categoría más importante de las que competía, que era la de "Mejor actor" que se llevó Joaquin Phoenix.

También "1917", una de las producciones más importantes se quedó con apenas tres galardones; pero la gran decepción fue "The Irishman", de Martin Socorsese, que no levantó un solo premio de los diez a los que estaba nominada.

Sin más, te dejamos la lista completa con todos los ganadores de los premios Oscar 2020

Brad Pitt por "Érase una vez en Hollywood".

Se impone a Al Pacino por "El irlandes"; Joe Pesci por "El irlandes"; Tom Hanks por "Un amigo extraordinario"; y Anthony Hopkins por "Los dos papas".

Se trata del primer Oscar para el famoso actor estadounidense.

"Toy Story 4" de Disney Pixar y dirigida por Josh Cooley

Se impone a Cómo entrenar a tu dragón 3: el mundo perdido; ¿Dónde está mi cuerpo?; Mr. Link: el origen perdido; y Klaus.

Se trataba de la gran favorita para llevarse el galardón.

"Hair love" de Matthew A. Cherry

Se impuso a Daughter; Kitbull; Inolvidable; y Sister.

"Parasite" de Bong Joon-ho

Derrotó a "Knives Out" de Rian Johnson; "Historia de un matrimonio" de Noah Baumbach; "1917" de Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns; y "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

"Parasite" y Bong Joon-ho dan un golpe de autoridad con uno de los primeros grandes premios de la noche.

"Jojo Rabbit" de Taika Waititi; basado en Caging Skies, de Christine Leunens

Es elegida sobre los guiones de "El irlandés", "Joker"; "Mujercitas"; y "Los dos papas".

La película sobre un chico de diez años fanático de Hitler durante la Alemania nazi gana su primer premio.

"The Neighbors' Window" de Marshall Curry

Gana por sobre "Brotherhood"; "Nefta Football Club"; "The Neighbors' Window"; "Saria"; y "A Sister".

"Había una vez en Hollywood" y su diseñadora Barbara Ling.

Se lleva la estatuilla sobre "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "1917"; y "Parasite".

La recreación del Hollywood de los setentas fue suficiente para llevarse el premio.

"Mujercitas" de la diseñadora Jacqueline Durran.

Le ganó a "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "Joker"; y "Once Upon a Time in Hollywood".

La mexicana Mayes Rubeo, diseñadora del vestuario de Jojo Rabbit no pudo imponerse en esta categoría.

"American Factory" de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert.

Se impone a "The Cave"; "The Edge of Democracy"; "For sama"; y "Honeyland".

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" de Carol Dysinger y Elena Andreicheva.

Obtiene la estatuilla por sobre "In the Absence"; "Life Overtakes Me"; "St. Louis Superman"; y "Walk Run Cha-Cha".

Este documental sobre una escuela de skateboarding para mujeres en Kabul, Afganistán se impuso a sus competidoras.

Laura Dern por "Historia de un matrimonio".

Le ganó a Kathy Bates por "Richard Jewell"; Scarlett Johansson por "Jojo Rabbit"; Florence Pugh por "Mujercitas"; y a Margot Robbie por "Bombshell".

Laura consigue el galardón gracias a su interpretación de una implacable abogada en "Historia de un matrimonio".

Donald Sylvester por "Ford v Ferrari".

Derrota a "Joker" ; "1917" ; "Once Upon a Time in Hollywood" ; y "Star Wars: Episodio IX" .

Mark Taylor y Stuart Wilson por "1917"

Triunfa sobre "Ad Astra"; "Ford v Ferrari"; "Joker"; y "Erase una vez en Hollywood".

Roger Deakins por "1917"

Le dan el Oscar por sobre "El irlandés" de Rodrigo Prieto; Lawrence Sher por "Joker"; Jarin Blachke por "El Faro"; y Robert Richardson por "Érase una vez en Hollywood".

El mexicano Rodrigo Prieto no pudo llevarse su tercer premio Oscar.

Mejor Edición:

Andrew Buckland y Michael McCusker por "Ford v Ferrari".

Se lleva el premio sobre "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "Joker"; y "Parasite".

Mejores Efectos Especiales:

Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Touhy por "1917".

Supera a "Avengers: Endgame"; "El irlandés"; "El rey león"; y "Star Wars: Episodio IX".

La épica de la primera guerra mundial superó a producciones millonarias y estrafalarias como "Avengers" o "Star Wars".

Mejor Maquillaje y Peluquería:

Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker por "Bombshell".

Derrotó a "Joker"; "Judy"; "Maleficent: Mistress of Evil"; y "1917".

La caracterización de actrices como Charlize Theron, Nicole Kidman o Margot Robbie le valió el triunfo.

Mejor Película Internacional:

"Parasite" de Bong Joon-ho de Corea del Sur.

Se impone a "Corpus Christi" de Jan Komasa de Polonia; "Honeyland" de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov de Macedonia; "Les Misérables" de Ladj Ly de Francia; y "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar de España.

Se trataba de la favorita para llevarse esta presea, y de hecho es una de las principales candidatas al galardón de Mejor Película.

Mejor Banda Sonora Original:

Hildur Guðnadóttir por la música de "Joker".

Es la ganadora sobre los trabajos de Alexandre Desplat por "Mujercitas"; Randy Newman por "Historia de un matrimonio"; Thomas Newman por "1917"; y John Williams por "Star Wars: Episodio IX".

Se trata de la primera mujer compositora que gana el premio.

Mejor Canción Original:

"(I'm Gonna) Love Me Again" de Elton John para "Rocketman".

Le gana a "I Can't Let You Throw Yourself Away" de Randy Newman para "Toy Story 4"; "I'm Standing with You" de Diane Warren para "Breakthrough"; "Into the Unknown" de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez para "Frozen II"; y "Stand Up" de Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo para "Harriet".

Elton John se impone como estaba previsto en esta categoría por la canción que escribió para "Rocketman", su "biopic".

Mejor Director:

Bong Joon-ho por "Parasite".

Derrota contra todo pronóstico a Martin Scorsese por "El irlandés"; Todd Phillips por "Joker"; Sam Mendes por "1917"; y Quentin Tarantino por "Once Upon a Time in Hollywood".

Se trata de una de las mayores sorpresas de la noche, pero su historia acerca del roce entre la sociedad alta y baja de Corea del Sur le valió el galardón.

Mejor Actor:

Joaquin Phoenix por "Joker"

Se impone sobre Antonio Banderas por "Dolor y gloria"; Leonardo DiCaprio por "Once Upon a Time in Hollywood"; Adam Driver por "Historia de un matrimonio"; y Jonathan Pryce por "Los dos papas".

Se cumplieron todos los pronósticos para una de las mejores actuaciones masculinas en una superproducción de Hollywood en los últimos años.

Mejor Actriz:

Renée Zellweger por "Judy".

Cynthia Erivo por "Harriet"; Scarlett Johansson por "Historia de un matrimonio"; Saoirse Ronan por "Mujercitas"; y Charlize Theron por "Bombshell".

Renée gana su segunda estatuilla luego de la que consiguió en 2004 por "Cold Mountain". Se impuso a todas sus competidoras por su conmovedora interpretación de Judy Garldand.



Mejor Película:

"Parasite" de los productores Kwak Sin-ae y Bong Joon-ho

"Ford v Ferrari"; "El irlandés"; "Jojo Rabbit"; "Joker"; "Mujercitas"; "Historia de un matrimonio"; "1917"; y "Once Upon a Time in Hollywood".

"Parásitos" rompe todas las quinielas y se impone como la mejor película del 2019. La obra de Bong Joon-ho ganó la Palma de Oro de Cannes, y los Oscares a Mejor guión, Mejor película internacional y Mejor película.