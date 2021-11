Los Ángeles.- No podía ser de otra manera, la boda de Paris Hilton y Carter Reum se realizó entre lujo y glamour y ante múltiples celebridades en uno de los lugares más exclusivos de Los Ángeles, una propiedad de la familia Hilton en Bel-Air.

Pero esta recepción, realizada el jueves, fue el primer festejo que constará de tres noches y una decena de vestidos, según lo reveló días antes del enlace en una entrevista, este viernes la celebración sigue con un carnaval en el muelle de Santa Mónica y el sábado habrá una velada de gala.

Ayer fue el gran día: Mi boda. Finalmente pude besar a mi Príncipe y comenzar los felices para siempre con los que he estado soñando desde que era una niña. Fue una verdadera boda de cuento de hadas”, escribió la propia Paris Hilton en su página oficial.

Paris Hilton y Carter Reum unieron sus vidas en Bel-Air. Foto: Instagram

“Hoy escribo esta reflexión como nueva esposa. No puedo creerlo. He vivido una vida única a la vista del público durante las últimas dos décadas y, a lo largo de los años, siempre estuve buscando a mi pareja. No solo alguien con quien compartir mis sueños, sino un hombre con quien construir un futuro juntos. Buscaba a mi igual”, agregó la millonaria heredera del imperio Hilton.

Los novios lucieron enamorados en todo momento. Fotos: Instagram

La también actriz y DJ expresó que en Carter Reum había encontrado a un hombre que no estuviera fascinado con ‘Paris Hilton’ sino con la persona detrás de la celebridad y que la amaba por su interior.

Alguien que sea padre de mis futuros hijos. Estoy tan orgullosa de mi historia de amor con Carter, y aún más emocionada de que apenas esté comenzando. Mi próximo capítulo como esposa será el mejor hasta ahora”.

La foto familiar de los Hilton en uno de los días más importantes de Paris. Foto: Instagram

Las damas de honor fueron Halle Hammond, hermana del novio, Tessa Gräfin von Walderdorff, esposa de su hermano Barron Hilton y Farrah Aldjufrie, quienes usaron vestidos color rosa de la marca Alice + Olivia.

El ajuar de Paris Hilton, el principal al menos, pues la estrella tuvo varios cambios durante esta primera recepción, fue diseñado por Oscar de la Renta.

El vestido tiene encaje de cuello alto y manga larga, el bordado de flores cae hasta la falda que tiene una larga cola.

El vestido principal de la novia es un diseño de Oscar de la Renta. Foto: Instagram

Al menos tres cambios tuvo la novia durante la fiesta. Fotos: Instagram

Boda de Paris Hilton llena de celebridades

Por supuesto que las mejores amigas de Paris Hilton no podían faltar en su día más importante, y entre las celebridades que acudieron están Kim Kardashian, Nicole Richie, Emma Roberts, Ashley Benson, Lele Pons, Paula Abdul, Bebe Rexha, Ashlee Simpson, Evan Ross, Kimora Lee Simmons y Demi Lovato.

Nicole Richie, una de las mejores amigas de Paris Hilton, no podía faltar a la boda. Foto: Instagram

Kim Kardashian fue otra de las celebridades invitadas al enlace. Foto: Instagram

En redes sociales circulan imágenes de la boda de ensueño de Paris Hilton, en la que se puede ver lo lujosa de la ceremonia, el impresionante pastel de bodas y varios de los vestidos que utilizó la novia en este primer festejo.

Así fue el impresionante pastel de bodas de Paris Hilton y Carter Reum. Foto: Instagram

Paris Hilton y Carter Reum comenzaron a salir en enero del 2020, y apenas tres meses después confirmaron a través de las redes sociales que ya eran novios, y tras un año de noviazgo él le pidió matrimonio en una isla privada, con un anillo compromiso de diamantes y esmeralda diseñado por Jean Dousset.

