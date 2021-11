Pati Chapoy eligió a su sucesora para Ventaneando, pero la rechazó

Ciudad de México.- El programa más longevo de espectáculos en la televisión mexicana se llama Ventaneando, cuya conductora titular, Pati Chapoy, continúa desde la primera emisión.

En enero pasado, esta emisión considerada uno de los programas insignia de la televisora del Ajusco, cumplió 25 años ininterrumpidos al aire. Y su conductora principal sigue activa, no sólo frente a cámaras, sino produciendo otros programas con el mismo tema de espectáculos.

La fundadora de Ventaneando aseguró que ha pensado en salir definitivamente del programa, pues a sus 72 años a veces se siente cansada de estar en la misma edición.

Durante una entrevista que le concedió a Alex Montiel, conocido como “El Escorpión Dorado”, para su programa en YouTube “El Escorpión Dorado al volante”, la periodista aseguró que ya hasta tenía pensado quién iba a ocupar su silla cuando se jubilara del programa.

Entre otros temas, Pati Chapoy habló de su posible retiro y soltó el nombre de la persona a quien dejaría su lugar, pero cuando se lo propuso, esta conductora rechazó la oferta.

¡Quién sabe, eh! Fíjate que ese rollo de en qué momento voy a parar lo traigo desde hace años… Si algún día decido dejar Ventaneando o me den las gracias en Ventaneando, no quiere decir que me voy a quedar de manos cruzadas y me voy a poner a tejer y a pintar mi casa; yo quiero seguir haciendo cosas”, aseguró.