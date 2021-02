Pati Chapoy fue invitada a postularse como diputada, ¿te la imaginas?

Ciudad de México.- La conductora del programa ‘Ventaneando', Pati Chapoy, comentó que había sido invitada a postularse como diputada.

Fue mediante la transmisión del programa de espectáculos que la también productora tenía una oferta para un puesto político, sin embargo, decidió no revelar el partido político.

No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado, platicando con ‘x’ personaje, así de: ‘¿No te gustaría ser diputada?’”, explicó.

Así mismo, aseguró que no aceptó la propuesta y comentó que es “una vergüenza que te lo pidan".

Ante el comentario de Pati, Pedrito Sola expresó que a él nunca le han pedido que se postule, sin embargo, aseguró que si lo hicieran lo rechazaría.

Es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece y, si me lo ofrecen, diría absolutamente que no. Todos son unos bribones", comentó el conductor.