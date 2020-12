Pati Chapoy responde a críticas por asistir a fiesta navideña de TV Azteca

Ciudad de México.- Después de las críticas a la conductora de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy, por compartir imágenes de una fiesta navideña de TV Azteca, ella decidió responder.

El pasado miércoles, se realizó una fiesta organizada por TV Azteca, en donde asistieron varias figuras que laboran en la televisora como lo son Javier Alatorre, Cynthia Rodríguez, ‘El Capi’ Pérez, Mónica Garza e incluso asistió Ricardo Salinas Pliego.

Una grabación compartida por la misma Chapoy en su cuenta de Instagram causó indignación debido a que la Secretaría de Salud ha indicado que las celebraciones deben de ser suspendidas ante la pandemia.

Al ser criticada, la conductora decidió hablar en el programa de espectáculos y aseguró que la mayoría de los asistentes ya habían pasado por Covid-19.

Me criticaron mucho… La gran mayoría ya pasaron por Covid... No es obligatorio, cada quien decide si va o no va en esas circunstancias”, comentó Pati.