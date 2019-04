Pati Chapoy revela más detalles sobre la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando

Ciudad de México.- La conductora Pati Chapoy reveló más información sobre la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando después de haber sido cuestionada por Yordi Rosado a través de una entrevista en su programa de radio.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola, el público de Yordi le pidió al locutor que le preguntara al elenco de ventaneando sobre el tema del que desde hace unos meses, se ha hablado, la salida de Atala y la relación con sus ex compañeros.

De la misma manera con la que Chapoy ha hablado sobre el tema, respondió la pregunta de Rosado con naturalidad, explicando como es que Atala decidió salirse de la emisión.

No dijo más al respecto ya que optó porque fueran sus compañeros quienes dieran su versión, por lo que Pedro Sola fue el primero en hablar.

Como en todas las empresas te dan un contrato a firmar (...) entonces llega ese día Atala, le dan el contrato, no lo firma y pide una copia y se lo lleva al abogado y hasta ahí quedó. De repente que no le parecieron algunas cláusulas en el contrato, pero no fue para ir con Pati, para de alguna forma ella, si se puede, hablar con los abogados de ahí del jurídico.", explicó.

Sola aseguró que después de que iniciaran los rumores sobre la visita de Atala a Televisa, Tv Azteca le pidió formalizar su relación laboral.

De pronto un día dicen que Atala fue a Televisa, ella lo negó siempre, pero dicen que fue a Televisa y ahí la vieron (...) entonces, claro, la empresa después de que se habló tanto de Televisa pidió el contrato de Atala y el contrato no estaba firmado, le hablan por teléfono, le dicen que vaya a firmarlo, ella no lo quiso firmar y se fue, eso fue lo que pasó."

Chapoy aclaró que Atala nunca le notificó sobre su salida del programa, sino que lo hizo tiempo después, en donde le dejó claro que ella fue una de las razones de que decidiera salirse.

Cuando tú te vas, ¿qué haces? Te despides, ella no lo hizo, yo no recibí una llamada, un mail, nada, nada es nada. Hasta tres semanas después de que se fue me envía un correo en el que deja entrever que yo tuve que ver con su salida, cuando no es cierto.", aseguró.