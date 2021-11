México.- “¡Qué valiente!”, le dijo Pedrito Sola a Pati Chapoy cuando ella confesó que había aceptado subirse al auto del Escorpión Dorado, quien para su canal de YouTube invita a celebridades a dar un rol en su auto mientras les pregunta sobre temas indiscretos.

El encuentro que Pati Chapoy y el Escorpión Dorado tuvieron en la entrega de los Elliot Awards 2021 en octubre pasado, resultó en la invitación del youtuber a su sección Al Volante, en la que han participado múltiples celebridades como Belinda, Roberto Palazuelos y Eduardo Yáñez, entre otros.

Pati Chapoy por fin reveló la fecha en la que esta invitación se hará realidad, y será este lunes 15 de noviembre cuando la titular del programa 'Ventaneando' dará el rol con el Escorpión Dorado para su canal Peluche en el Estuche.

Pati Chapoy respondió a Pedrito Sola, quien estaba preocupado por las groserías, albures y malos comentarios que hace el personaje en esas entrevistas, que aceptó subirse al carro de Alex Montiel, nombre real del Escorpión Dorado, con una condición.

El lunes entrante (me subo al auto). No se va a atrever (a decir groserías) porque le puse esa condición, le dije: ‘Aquí en tu coche, la que hace las preguntas soy yo'", explicó Pati.

Escorpión Dorado invita a famosos a subirse a su auto, y mientras pasean por las calles les van preguntando cosas sobre su vida íntima o sobre escándalos en los que han estado involucrados, siempre con un tono irreverente y con mucho humor.

Uno de los episodios más recientes del Escorpión Dorado fue el que grabó con la cantante Yuri como invitada, quien entre otras cosas habló 'sin pelos en la lengua' de su pasado y sus infidelidades.

El Escorpión Dorado le preguntó a Yuri cuántas veces fue infiel, a lo que la jarocha respondió con su característico sentido del humor.

Ay, muchas veces, yo tenía un amor en cada puerto... porque la gente a veces no entiende 'ay la yuri tan alegre pero por qué se fue así a la vela perpetua', ¡pos que no entienden! que se me iba a caer el chucu... a pedazos, es jabón que no se gasta, decía yo", contó Yuri, provocando las carcajadas del piloto.