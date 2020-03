Pato Borghetti y Odalys Ramírez en cuarentena, podrían tener coronavirus

México.- La mañana de este jueves, a través de una videollamada, el conductor Patricio Borghetti informó a sus compañeros y amigos del programa ‘Venga la Alegría’ que él y su esposa, la también conductora Odalys Ramírez, se sometieron a una cuarentena voluntaria, pues podrían tener coronavirus.

Les explicó que él viajó a Madrid, España hace algunos días y derivado de ello, días después, Odalys tuvo complicaciones para respirar y decidieron someterse a la prueba y están en espera de los resultados.

Ella venía sintiéndose mal, solamente con tos, no hemos tenido fiebre… finalmente no habíamos entrado tan en alerta porque no se presentaba ningún tipo de fiebre, ella venía saliendo de una faringitis, pero ayer saliendo del noticiero le empezó a faltar el aire”, explicó el conductor.