Patricia Reyes Spíndola es una ejemplar mamá en ‘Imperio de Mentiras’

México.- La actriz Patricia Reyes Spíndola brinda una cátedra de actuación como Sara, una mujer viuda, reservada y prudente en la novela “Imperio de Mentiras” que se transmite por el Canal de Las Estrellas.

En entrevista telefónica con AM, la primera actriz platicó sobre la invitación a este proyecto, en el que encarna a la madre de José Luis y Leonardo, dos policías que viven la pasión de su profesión, así como el riesgo que corre su vida.

Estaba confinada en mi casa cuando me hicieron el favor de llamarme de la oficina de Giselle González para invitarme a hacer este personaje que me parece que es muy lindo, es una buena madre mexicana, que quisiera que todas las madres de los policías se identificaran con ella. Ahora entiendo toda la angustia que les da a las madres de policía, que tienen trabajos muy arriesgados, creo que viven en una zozobra cotidiana”, indicó Reyes Spíndola.

Además de retratar la preocupación diaria de la mamá de un policía, quiere extender la imagen de la madre mexicana que lucha y ve por sus hijos.

La actriz comentó que una de las partes cruciales fue la química entre los personajes.

Con mis dos hijos tengo una bonita relación, fuera y dentro del set, con mi nieta, con Angelique Boyer que es una profesional; es un equipo en el que todos vamos de memoria, no hay el famoso chícharo, todos estudiamos y sabemos lo que tenemos que hacer, es una satisfacción”.

La primera actriz Patricia Reyes Spíndola compartió que además de este proyecto en la pantalla chica, se encuentra muy ocupada en sus clases en línea y en asesorías por esta misma plataforma.

Además de estar cumpliendo 30 años con mis escuelas, acabamos de abrir una escuela en línea, estoy muy contenta, está dirigida para la gente que no está en el país, o que vive fuera de México y no puede ir, o gente que vive en la ciudad y no puede ir a la escuela porque vive lejos. Estoy muy contenta, a pesar de esta mala racha que estamos pasando”, destacó.