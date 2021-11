El conductor Patricio Cabezut descubre infidelidad y lo dejan en la calle

México. Hace algunas semanas el conductor Patricio Cabezut, de 55 años, se mostraba feliz y enamorado de su su esposa Aurea Zapata, con quien mantenía un matrimonio de 10 años, lamentablemente esa relación llegó a su fin tras una infidelidad.

Con gran tristeza, el ex presentador del programa “Hoy” de Televisa, reveló que recientemente descubrió a su esposa siéndole infiel con un hombre casado y ahora, su relación y su familia quedó terminada.

Patricio reveló a la revista TVNotas que el pasado domingo 21 de noviembre recibió un citatorio para presentarse en la alcaldía Benito Juárez luego de que su esposa Aurea levantara una demanda por violencia familiar en contra del presentador.

Además de entregarle una advertencia de no hostigarla ni a ella ni a sus familiares, así como pedirle que desalojara su domicilio.

Toda esta situación comenzó hace un par de semanas, luego de que ella hiciera ciertas publicaciones en redes y se portara diferente conmigo, muy distante y fría”, dijo Patricio Cabezut.

El presentador asegura que su esposa compartió algunas frases en redes sociales donde parecía que hablaba de otro hombre, él le pidió una explicación y ella sólo se limitaba a decir que era un amigo.

Ella compartió unas frases en las que parecía que hablaba de otro hombre, no de mí, e incluso varios amigos me escribieron para preguntarme qué pasaba. Obvio, le pedí una explicación y que bajara esas imágenes”, aseguró Cabezut.

Al parecer, este nuevo “amigo” en la vida de Aurea, se trataba de propio jefe laboral, pues tenía poco de haber encontrado un nuevo empleo como relacionista pública del grupo del doctor Díaz Campuzano.

Aurea tenía como un mes que había encontrado nuevo empleo, tomó el puesto de relaciones públicas del grupo del doctor Díaz Campuzano; ahí ella tenía un jefe y un día que se vio con él, Aurea me apagó el celular por tres horas y no supe nada de ella”, afirmó.

Patricio Cabezut descubrió que le eran infiel con alguien del trabajo de Aurea.

Y es que la explicación que le dio Aurea a Cabezut fue que su teléfono no servía, además, luego de ser enfrentada por su esposo ella comenzó a pelear y a decir cómo se sentía en la relación asegurando que eran más de 10 años soportando a Patricio.

Dijo que su celular no servía, así que le respondí: ‘Pues préstamelo para ver si prende’, y no me lo quiso dar, me dijo que eso era intimidación, y ahí se soltó a decir que ya tenía más de 10 años soportándome, que ya no podía más; que si la seguía presionando, llamaría a la Policía. Como se puso mal, dejé el asunto por la santa paz, al menos esa noche”, explicó el conductor.

Aurea Zapata llamó a la policía y se llevó a las hijas de Patricio Cabezut

Después de la tremenda discusión que protagonizó la pareja, la actriz tomó una fuerte decisión pues salió del departamento y llamó a la Policía. Luego de intentar arreglar la situación entre su esposa y su familia, Patricio intentó resolver los problemas con ella, pero se negó y tomó acciones legales para separarse del conductor.

Pasaron cuatro días pero, yo estaba atormentado, tratando de encontrar respuestas a lo que estábamos viviendo. Se me ocurrió tener una reunión con un abogado amigo de los dos, y sorpresivamente Aurea le dijo que iba a solicitar el divorcio porque no podía estar conmigo, que se había cansado de luchar, que tenía años sufriendo a mi lado”, informó.

Patricio Cabezut asegura que él aceptó el divorcio, buscando el bienestar de sus hijas, pero durante la disputa, el conductor se enteró que ella tenía todo planeado, pues además de separarse también quería dejarlo en la calle.

Cuando me dijo que se quería divorciar sospeché que me estaba engañando, así que sin que se diera cuenta, pude grabar una llamada entre ella y su jefe donde se escucha claramente que tienen una relación amorosa y dicen más cosas super dolorosas”.

Patricio escuchó una comprometedora conversación entre su esposa y su amante.

Aurea le dice a su amante que si no me separo de ella, me va a desprestigiar, que saldría a decir que soy un golpeador, que me pintaría peor que Alfredo Adame y que estaba dispuesta a destruir mi carrera con tal de que firmara el divorcio”, comentó.

Patricio no reveló el nombre del amante de Aurea Zapata, pues aún continúa la disputa legal; pero aseguró que es director de área del grupo del doctor Díaz Campuzano.

Tras la complicada situación que enfrenta, Patricio decidió luchar por sus hijas, pues aseguró que nunca hubo violencia ni física ni verbal durante su matrimonio, pero teme que su esposa pueda quitarle a sus hijas a base de estas falsas acusaciones en su contra.

Finalizó diciendo que se sentía destrozado tras esta inesperada reacción por parte de su esposa y lamenta que haya tomado estas acciones en su contra.

Me siento destrozado. En unos días tengo planeado viajar a Tamaulipas porque me harán tres homenajes, y mientras allá me recibirán con mucho amor, acá mi mujer me demanda por violencia familiar porque la descubrí poniéndome los cuernos con otro tipo (se le corta la voz y llora)”, finalizó.

mpadilla@am.com.mx





Las noticias de AM en

Síguenos