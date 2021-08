‘No me morí, perdónenme todos los que querían que me muriera': Paty Navidad al reaparecer

México.- Por primera vez, luego de estar hospitalizada debido a que se contagió de COVID-19, Paty Navidad reaparece en TV Azteca para aclarar todo sobre su salud, y lo primero que hizo fue negar que ella haya dicho que el coronavirus no exista, además expresó que no estuvo intubada ni a punto de morir.

La actriz y cantante se conmovió hasta las lágrimas en una entrevista que ofreció en exclusiva para Carmen Muñoz del programa “Al Extremo”, de TV Azteca, en la que dijo que su locura no le hace daño a nadie y que tiene derecho a opinar y a pensar.

Pese a que aceptó haber estado hospitalizada debido a baja oxigenación, no aceptó que tuvo COVID-19, pues dijo que el diagnóstico fue neumonía.

Carmen Muñoz, del programa 'Al Extremo' entrevistó a Paty Navidad tras su salida del hospital. Foto: Twitter

No me morí, señores, lo siento de verdad, perdónenme todos los que querían que muriera, todavía me faltan unos años más por hacer muchas cosas acá, primeramente Dios, amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago nada a nadie” expresó Paty Navidad.

La participante del reality MasterChef dijo que ella es responsable de sus decisiones así como de las consecuencias y agradeció el espacio en televisión para poder aclarar todo lo que se ha dicho en torno a ella, pues es la primera vez que lo hace.

No acepta que tuvo coronavirus

Carmen Muñoz le preguntó qué cosas ha dicho y cuáles no, a lo que Paty respondió que ella nunca ha negado la existencia del coronavirus.

Nunca he dicho que el coronavirus no exista,al contrario he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y más, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico de alguna manera se fortalece... nunca he dicho que no exista, no hay un solo mensaje”, aseveró.

Sin embargo, cuando la conductora de “Al Extremo'' le dijo que ella lo había tenido, Paty no lo aceptó, pues dijo que su diagnóstico fue neumonía.

Yo llegué al hospital por problemas de oxigenación, en realidad el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente pues nunca me sentí con neumonía, sí me sentí con problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar como se dijo”.

La protagonista de telenovelas fue tajante al negar que hubiera estado intubada, aunque aclaró que sí querían hacerlo cuando llegó al hospital, pero ella no se dejó.

Ahora sí tengo que decir que cuando llegué dijeron ‘viene gravísima y hay que intubarla’”, contó la actriz.

Sin embargo, ella contestó: “'Por supuesto que no me vas a intubar', y lo digo porque así hay muchos casos que se intuba a las personas llegando a un hospital y hay veces que no es necesario”.

Si me hubieran intubado no estaría aquí... toco madera”, expresó Navidad.

Acepta que ‘padece de sus facultades’

La actriz aseguró que jamás estuvo al borde de la muerte y lamentó que hayan involucrado a su familia, pues se refirió a una revista que publicó que su hermana dio una entrevista en la que aseguró que estaba mal de sus facultades mentales y que tenía un tumor.

Eso es una mentira, no que esté mal de mis facultades, yo siempre he sido una persona no normal, pero eso es parte de mí, mi hermana nunca dio entrevista, no tengo un tumor cerebral, si lo tuve, un prolactinoma, pero hace 7 años desapareció con medicamento, es hormonal, que se derivan en mi caso por estrés”, reveló.

Al final, no pudo contener las lágrimas al decir que ella no le hace daño a nadie.

Mi locura es sana, mi locura no hace daño, soy extraña pero no le hago nada a nadie y el ser diferente o pensar diferente no debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar o pensar, son mis derechos", dijo entre lágrimas.

Agregó que seguirá levantando la voz cada vez que pueda, pues asegura que no puede ser otra y que quiere que la quieran por como es.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos