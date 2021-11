Yo nunca tuve Covid-19: Paty Navidad causa polémica en Premios de la Radio

México. Durante los Premios de la Radio 2021, Paty Navidad habló ante las cámaras y aseguró que nunca contrajo Covid-19 y no se arrepiente de no aplicarse la vacuna. La actriz negó haber tenido el virus mientras grababa MasterChef Celebrity para TV Azteca.

En ese encuentro con los medios aseguró que “nunca tuve Covid”, comenzó a decir la artista y señaló: “La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más”.

Continuó diciendo que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque muchos de los compañeros de MasterChef Celebrity presentaron síntomas.

Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, remarcó Paty Navidad.

La actriz de “La fea más bella” aseguró que tuvo varias afectaciones de salud, pero que no recibió oxigenación suplementaria a pesar de qué los doctores le aseguraban que tenía doble neumonía y su estado de salud era crítico.

Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, en primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente”, dijo Navidad.

Paty Navidad actúo junto a Don Cheto y Capi Pérez en los Premios de la Radio 2021

Paty Navidad continúa sin creer en el Covid-19

A pesar de ser positiva a Covid-19 y presentar graves secuelas de la enfermedad, Paty Navidad reiteró su posición de no vacunarse, incluso escribió en sus redes sociales diversos mensajes donde aseguraba que la vacuna “es un derecho, no una obligación”.

Durante la gala de los Premios de la Radio 2021, la actriz desfiló sin ninguna preocupación, mientras que los asistentes portaban cubre bocas y cuidaban la sana distancia.

Paty finalizó reiterando que su sistema inmunológico es fuerte, que está sana y que no se vacunará.

Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte. Todo lo que se ha dicho de mí y mira: aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio”, concluyó.

