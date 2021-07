México.- Paty Navidad arremetió en su cuenta de Instagram contra la noticia de que está enferma de COVID-19, y pidió a sus seguidores que “no se dejen engañar”.

Aunque la actriz que forma parte de las grabaciones de “MasterChef Celebrity” de TV Azteca fue sometida a una prueba PCR en la que salió positiva, ella rechaza estar enferma porque no tiene ningún síntoma.

La polémica artista que a lo largo de su trayectoria ha actuado en Televisa, mantuvo su postura de que la pandemia es una mentira para mantener a la sociedad controlada con miedo.

¡No estoy enferma de nada, no mientan ni se dejen engañar ni manipular!", escribió la famosa en Instagram.

No estoy enferma de 'una clave de Nuevo Orden Mundial', gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada", agregó.

La también cantante indicó que respetaba el pensamiento de la gente respecto a la actual crisis sanitaria, y que ella misma no tenía problema en realizarse pruebas de COVID-19 porque ahora, en muchos organismos, son requisito indispensable para trabajar.

¡Digamos no al miedovirus! El coronavirus ha existido siempre, y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría", continuó en la red social.