Ciudad de México.- Paty Navidad confirmó que no se pondrá la vacuna contra el COVID-19 porque considera que es un “experimento del que nadie se hace responsable”, luego de que su participación en “MasterChef Celebrity” se pusiera en duda.

El nuevo programa de TV Azteca que presentará a varios famosos como Paty Navidad desde la cocina, ya comenzó grabaciones con las medidas de seguridad para evitar contagios, sobre todo ahora que una tercera ola de COVID-19 se acerca a México.

Se dijo que a la actriz a quien le cerraron su cuenta de Twitter por publicar noticias falsas, se le tenía que aplicar la vacuna para poder participar en el reality gastronómico en el que Rebecca de Alba será la conductora, en lugar de Anette Michel.

Ahora, de acuerdo al programa "Suelta la Sopa", fue la misma Paty Navidad quien aclaró a sus fans, a la prensa y hasta a sus ‘haters’, que no se vacunó ni lo hará a través de una publicación en las redes sociales.

No me he vacunado ni me vacunaré… La vacuna es un derecho no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”, comenzó diciendo Paty.