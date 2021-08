¡Todos menos Paty! Grabarán pronto más de MasterChef Celebrity pero sin Paty Navidad

México.- MasterChef Celebrity retomará grabaciones este próximo martes pues la mayoría de los participantes ya están casi recuperados del COVID-19, excepto la actriz Paty Navidad que poco se sabe de su estado de salud.

Así lo confirmó el productor del reality show de Tv Azteca para El Universal.

La buena noticia es que todos los que están contagiados, ahora mismo están en vías de recuperación, no me siento cómodo dando partes médicos pero sí les aseguro que todos están en camino de recuperación”, dijo Ángel Aponte, productor del show.

Si bien las grabaciones se reanudan este martes 17, Paty Navidad podría estar de regreso para el 23 de agosto, añadió.

Cabe recordar que desde hace tres semanas, la producción tuvo que parar el rodaje tras la ola de contagios, pero será el próximo martes cuando todo se reactive y hasta el momento, afirmó el productor, la fecha de estreno del programa no se ha movido.

Estamos en cuarentena todos para ver si nos podemos reintegrar y finalizar la temporada. Ahora mismo la fecha es la misma viernes 20 por Azteca Uno, teníamos bastante episodios hechos porque teníamos previsto que quizá habría una eventualidad, no imaginamos que sería esta, pero si llevábamos unos meses de producción bastante ambiciosos que nos permite no tener que mover la fechas de estreno y eso ha hecho que no movamos la fecha de estreno”, dijo.