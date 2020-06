Pau Donés de Jarabe de Palo muere en España tras lucha contra cáncer

CDMX.- Se dio a conocer esta madrugada el fallecimiento del cantante y compositor español Pau Donés, vocalista y fundador del grupo Jarabe de Palo Pau Donés, a causa del cáncer de colón que padecía desde agosto de 2015. A través de un comunicado, la familia Donés Cirera informó la noticia en las redes sociales del artista.

Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como “La flaca”, “Depende”, “Humo”, “Grita” o “Bonito”, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.

Amigos y compañeros del gremio han comenzado a externar el pésame por la partida del cantante de 53 años, que hasta hace un par de meses se había mantenido activo, haciendo música, incluso anunció su regreso con el tema "Vuelvo".

Fue una larga batalla la que enfrentó el cantante, una batalla que se reflejó en canciones como "Humo". En 2017, durante su participación en el Festival Pa'l Norte, habló de esa batalla.

Todos sabéis que tengo cáncer, hoy me habéis visto todos en el escenario, la conclusión es fácil: con cáncer también se puede. Yo, un poco con la enfermedad y con lo que ha sucedido en estos últimos años, con la canción 'Humo', he querido expresar un momento determinado que sucedió en estos años, pero también he querido usar mi imagen pública para desestigmatizar esta enfermedad y normalizarla", comentó el cantante.