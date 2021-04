El día que Paul McCartney anunció el fin de The Beatles y enfureció a Lennon

Inglaterra.- Un 10 de abril, pero de 1970, el músico Paul McCartney anunció la separación de The Beatles, la banda de rock británica más exitosa comercialmente en los 60’s, lo que conmocionó al mundo y acaparó las portadas de titulares internacionales.

A partir de su disolución, en 1970, cada uno de sus integrantes, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr y Paul McCartney, tomaron caminos diferentes, pero nunca dejaron de ser el cuarteto más influyente, por su originalidad.

El anuncio de la separación de The Beatles se daría después del lanzamiento de su último disco “Abbey Road”, incluso ya habían grabado el tema “Let it be”, pero McCartney se adelantó un mes antes al decir que no sabía si era una desintegración temporal o definitiva.

El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció su lanzamiento como solista y destapó el fin de The Beatles, lo que molestó a John Lennon. Foto: Especial.

No sé si la ruptura es temporal o definitiva”, expresó el músico en una entrevista incluida en “Paul McCartney”, su álbum debut.

Esta declaración enfureció tanto a John Lennon, debido a que no lo comunicarían, sino hasta después del lanzamiento de “Let it be”.

Anuncio adelantado de Paul McCartney lleva a The Beatles a tribunales

El anuncio de la separación de The Beatles no le cayó muy bien a la banda, incluso cada que podía, John Lennon decía que Paul no renunció a la banda, sino que fue corrido, lo que desató diferencias entre ambos y complicó la separación.

Los roces entre compañeros se convirtieron en conflictos que los llevaron a parar en los tribunales cuando Paul McCartney presentó una demanda de disolución en diciembre de 1970, pero fue hasta el 9 de enero de 1975 cuando surtió efecto el proceso legal y una corte inglesa disolvió legalmente a The Beatles, aunque demandas esporádicas contra su compañía discográfica EMI, Klein, y entre otros persistieron hasta 1989.

Son ampliamente considerados como uno de los fenómenos más populares e influyentes en la historia de la música rock.

Más sobre The Beatles, la leyenda vigente

The Beatles fue una banda de rock británica activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock.

Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista).

Enraizada en el skiffle, la música beat y el rock and roll de los años 1950, su sonido incorporaría a menudo elementos de la música clásica y del pop tradicional, entre otros, de forma innovadora en sus canciones.

La banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso rango de estilos musicales, yendo desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia e incluso el hard rock.

Para la portada del disco “Abbey Road”, hace 52 años, los cuatro músicos se tomaron una fotografía cruzando una calle londinense. Hoy, es una imagen icónica. Foto: Especial.

La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la “beatlemanía”, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas.

Llegando a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.