Saga de Harry Potter está de luto, pierde a uno de sus actores

Inglaterra.- Paul Ritter, actor británico de la saga de “Harry Potter”, pero también conocido por su papel en la miniserie de HBO, Chernobyl, murió a los 55 años de edad, a causa de un tumor cerebral que lo aquejó por años. En sus últimos momentos estuvo rodeado de su esposa e hijos.

Paul Ritter murió la noche de este lunes, 5 de abril en su casa, la cual compartía con esposa, Polly, y sus hijos, Noah y Frank.

Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche. Murió en paz en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado. Tenía 54 años y sufría de un tumor cerebral”, dice el comunicado.

En su papel de Eldred Worple, un mago y escritor en la saga Harry Potter. Foto: Especial.

Paul era un actor excepcionalmente talentoso interpretando una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho”, agregó su representante para el diario británico The Guardian.

El último proyecto de Paul fue en 2019, en la miniserie de HBO, “Chernobyl”, interpretando a Anatoly Dyatlov, supervisor al que responsabilizan por no seguir los protocolos de seguridad, lo que llevó al desastre nuclear.

También aparecerá el drama bélico, “Operation Mincemeat”, cinta del director John Madden y protagonizada por Colin Firth.

Paul Ritter era encantador: Robert Popper

Al fallecimiento de Paul Ritter, actor de Harry Potter, reaccionó Robert Popper, creador de “Friday Night Dinner”, comedia en la que tuvo una participación. Expresó sentirse devastado, pues su amigo era una persona maravillosa y divertida.

Devastado por esta noticia terriblemente triste. Paul era un ser humano encantador y maravilloso. Amable, divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado”, escribió Popper en Twitter.

Paul Ritter en su papel de Anatoly Dyatlov en la miniserie “Chernobyl”. Foto: Especial.

Más sobre la trayectoria de Paul Ritter

Paul Ritter fue un actor británico de cine, teatro y televisión. Tuvo papeles en “Quantum of Solace”, “Son of Rambow”, “Harry Potter y el misterio del príncipe”, “Nowhere Boy” y “La legión del águila”.

Robert Popper lamentó su deceso. Foto: Twitter.

También participó en la serie de televisión de 2007 “Instinct”, la comedia dramática “Pulling”, el thriller de “ITV1 Vera”, y la comedia de Channel 4 Friday Night Dinner.

Interpretó a Pistol en Enrique IV, parte II en ciclo de BBC 2 de obras históricas de Shakespeare, “The Hollow Crown”.

The Daily Telegraph describió a Ritter como “un actor que está destinado a la grandeza seguramente muy pronto. Su Pistol transmite perfectamente el choque de un hombre que a regañadientes había dejado la ruidosa alegría de Eastcheap y se encontró en la edad media, contemplando la melancolía de un otoño medieval”.

También interpretó al difunto actor cómico Eric Sykes en “Tommy Cooper: Not Like That, Like This”.

Lo nominan a Premio Tony

En 2009 fue nominado a un Premio Tony por su papel en “Las conquistas de Norman”. En 2012 apareció en la versión teatral de la novela de Mark Haddon “El curioso incidente del perro a medianoche en el Royal National Theatre” (como Ed Boone, el padre del protagonista Christopher) y en el 2013 como John Major en el estreno de La audiencia de Peter Morgan.

Su papel en Harry Potter

En su papel de Eldred Worple, en la saga Harry Potter, fue un mago y escritor. Asistió al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y formó parte del Club de las Eminencias.

Estudió vampiros, volviéndose amigo de uno, llamado Sanguini, y escribió Hermanos de sangre: mi vida entre los vampiros. Es descrito como un hombre menudo.