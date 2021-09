México.- “Me pegaron amigos”, denuncia Paul Stanley en un VIDEO en su cuenta de Instagram, con su rostro lleno de moretones y un ‘curita’ en la nariz. Su agresor es el 'Burro' Van Rankin, quien de acuerdo a Paul, le propinó una golpiza por “agresivo y chemo”.

Me pegaron, amigos. Me pegaron, ahí viene el señor loco que me pegó", dice Paul Stanley en el VIDEO, donde al comienzo aparece grabándose a él mismo.

¡Ya no me pegue, señor! ¡Ya no me pegue!", continúa Paul Stanley en el VIDEO, después de que aparece ‘Burro’ Van Rankin a cuadro, y quien de inmediato le suelta un puñetazo, antes de cortar el video.