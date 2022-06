México.- La actriz Paulina Goto publicó a través de su cuenta de Instagram que prepara una denuncia contra el conductor de Uber que la hizo saltar del auto tras sentirse en peligro, y luego de que la plataforma justificara la actitud de su empleado diciendo que fue un “malentendido”.

La protagonista de la serie de Netflix “Madre sólo hay dos”, utilizó las historias de Instagram para dar a conocer mediante un extenso comunicado, sus razones para demandar al chofer que le puso seguro a las ventanas para que ella no pudiera bajarlas.

Ludwika Paleta y Paulina Goto son las protagonistas de la serie de Netflix "Madre solo hay dos"./ Foto: Facebook

Antes de ahondar en la demanda contra el conductor de Uber, la artista de 30 años de edad, recordó cómo sucedieron los hechos el pasado 14 de mayo de 2022, cuando pidió un servicio en la plataforma.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Como publiqué en mis redes sociales el 14 de mayo de 2022 tuve una desafortunada y preocupante experiencia con un conductor de la plataforma mejor conocida como Uber.Al subirme al automóvil, como de costumbre, bajé la ventana -cosa que hago reiteradamente ya que me ayuda a sentirme más cómoda-; sin embargo, el conductor subió la ventana y activó el seguro para que no pudiera bajarla nuevamente".

"Le solicité respetuosamente -en repetidas ocasiones- que la bajara o le quitara el seguro para que pudiera hacerlo por mi cuenta, no obstante, el conductor se negó rotundamente, lo cual automáticamente me hizo sentir insegura con su respuesta y, evidentemente, incómoda, por lo que le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor sólo contestó en tono serio, sarcástico y rotundo: “no te va a pasar nada. Consecuentemente, tuve que abrir la puerta y saltar del automóvil mientras seguía en movimiento; afortunadamente reaccioné a tiempo, y estoy bien físicamente”, recordó la actriz.

Paulina declaró que la empresa de movilidad minimizó su experiencia y justificó la actitud de su chofer como un “malentendido”, por lo que decidió tomar acciones legales.

“Por lo anterior, procedí a denunciar las acciones y la actitud del conductor ante los canales correspondientes de Uber, a efectos de que tomaran cartas en el asunto; sin embargo, Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un “desafortunado malentendido, por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura, y sobre todo, incómoda, no sufrirá consecuencia alguna".

"En ese sentido, considero que, si Uber hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, “como dicen haberlo hecho”, el conductor, cuando menos, ya no seguiría prestando sus servicios en esta plataforma, principalmente para garantizar la seguridad y bienestar de otras personas que pudieran sentirse, por su actitud, absolutamente inseguras, previniendo así, cualquier tipo de violencia y/o actitudes abusivas, desmedidas o incómodas”, añadió.

Paulina aclaró que si va a poner sus energías en esta denuncia contra Uber, es para poner el ejemplo e invitar a otras personas que han pasado por lo mismo o una situación similar, a no quedarse callados.

“En ese sentido, y porque me preocupa la seguridad de otras personas, sobre todo evitar que este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios sigan siendo impunes, he decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal intención es evitar que alguna otra persona pueda llegar a sentir o correr peligro. Asimismo, los invito a denunciar cualquier hecho que los haga sentir inseguros, para evitar que personas como el conductor , sigan teniendo este tipo de actitudes que nadie debería tener. Agradezco muchísimo a todos por su apoyo y por favor, cuídense mucho”, finalizó.