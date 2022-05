México.- Paulina Goto, protagonista de la serie de Netflix “Madre solo hay dos”, utilizó sus redes sociales para denunciar la mala experiencia que vivió al viajar en Uber, pues tuvo que saltar del vehículo en movimiento debido a que se sintió amenazada por el conductor.

En la madrugada de este sábado, la actriz publicó un mensaje en Twitter que alarmó a sus seguidores, pues aunque aclaró que se encontraba bien, relató que tuvo que saltar de un auto en movimiento debido a que tuvo miedo por el comportamiento del chofer.

Paulina Goto protagoniza junto a Ludwika Paleta la serie de Netflix 'Madre solo hay dos'. Foto: Instagram

“@Uber_MEX @Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien", escribió Goto, junto a un par de capturas de pantalla en las que explicaba lo sucedido y la imagen de la plataforma de transporte ejecutivo donde solicitó el servicio.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba", explicó la actriz.

Muchos de los seguidores de la actriz mexicana le mandaron mensajes para expresar su preocupación.

“Recién leo esto Pau, me alegra muchísimo que estés bien después de esta mala experiencia y ojalá los de Uber le den seguimiento, es imposible que no podamos sentirnos seguras en ningún lado”, fue uno de los comentarios.

“Qué triste. ¿Las mujeres siempre tendremos que temer caminar solas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sufriremos este tipo de ataque? Y esto no es solo en el MX. Que las aplicaciones de movilidad seleccionen mejor a los conductores. Fuerza a Pau y denuncia siempre esto”.

La actriz dijo que ya está en contacto con la plataforma de transporte para que se tomen cartas en el asunto. Foto: Instagram

Sin embargo, hubo otros usuarios que cuestionaron lo que relató la actriz.

“Sin ningún tipo de raspón, golpe o herida por salir del carro en movimiento, pues iba a 10 km/h? Y ni así hay mucha probabilidad de que no tengas algo de lo mencionado anteriormente. Cómo les encanta difamar por un poco de atención sin importar si afectan a una persona inocente”, se lee en un mensaje.

Horas después, Paulina Goto publicó un segundo mensaje en el que aseguró que su intención es que ninguna otra persona tenga que pasar la mala experiencia que ella vivió.

“Gracias a todxs por su preocupación. Les reitero que afortunadamente estoy bien. GAD no pasó a mayores y ya estoy en contacto con @Uber_Support, dándole seguimiento para asegurarme que tomen cartas en el asunto. Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarixs. No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, escribió la actriz de 30 años.