Paulina Rubio ataca a Alejandra Guzmán por cancelar gira juntas

CDMX.- Paulina Rubio anunció Alejandra Guzmán canceló la gira que iban a realizan juntas y la llamó "insultó.

Durante una videollamada con el programa El Break de las 7, la “Chica Dorada” dijo que aunque tenían muchos planes, al final la serie de conciertos no se llevarán a cabo y la única responsable es la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

Aunque no quiso detallar qué fue lo que pasó entre ellas, la llamó “loquis”.

No se va a hacer. Había algunos planes, puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y pues no puedo decir nada más que no se va a hacer".