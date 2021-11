México.- En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Paulina Rubio reveló la verdad de por qué entre ella y Thalía se inició una rivalidad e incluso sí llegaron a pelearse fuerte.

Aunque no quiso entrar en detalles, dijo que ella y Thalía 'traían cosas atoradas' y que hubo algo que detonó todo eso cuando estaban en Timbiriche, sin embargo fue la mamá de Thalía quien propició una rivalidad y alejamiento.

Paulina recordó que el detonador fue una vez que se presentaron en Ciudad Guzmán y comenzó una especie de pleito entre ellas cuando Paulina cantaba ‘Acelerar’.

No vengo a contar ese día en específico porque de ahí puede salir toda una película... Sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por esa razón o por cualquier otra... ya traíamos cosas atoradas", contó Paulina.

Sin embargo, 'La Chica Dorada' contó que Yolanda Miranda Mange, mamá de Thalía, fue la que causó un alejamiento entre ambas, pues no quería que su hija tuviera 'amigas guapas'.

Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas, que no la envidiaran... y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni “María la del barrio”, ni nada, era mi amiga”, contó.