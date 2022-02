México.- La rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía nació desde hace muchos años que ambas formaron parte de Timbiriche, pues incluso se supo que terminaron peleadas en pleno show, pero según 'La Chica Dorada' eso ya quedó atrás y hasta compartiría escenario con ella, pero asegura que no la dejan.

Actualmente Paulina Rubio se encuentra en un muy buen momento de su carrera luego de estar alejada de los escenarios, pues ella y Alejandra Guzmán decidieron dejar atrás su pleito y arrancar una gira juntas titulada "Perrísimas" que enloqueció a los fans de ambas.

Si 'La Chica Dorada' decidió dejar atrás su rivalidad con Alejandra Guzmán, con quien se peleó por el amor de Erik Rubín hace ya muchos años, para trabajar juntas, surge la duda si haría lo mismo con Thalía, con quien también se sabe que tuvo problemas.

Y es que cuando Paulina y Thalía coincidieron en Timbiriche se creó una rivalidad que inlcuso llegó a un pleito arriba del escenario.

'La Chica Dorada' acudió al programa Hoy Día para promocionar su gira con Alejandra Guzmán, y durante la entrevista fue cuestionada si tal como lo está haciendo ahora con la 'Reina de Corazones' se animaría a hacer lo mismo con Thalía.

Su respuesta sorprendió, pues asegura que ella ya hasta la ha invitado en varias ocasiones, pero a Thalía 'no la dejan', aunque no reveló a quien se refería.

Pues no la dejan, hombre. No sé, ya me ha dicho que no varias veces porque no la dejan, pero ella se lo pierde”, explicó Rubio.