Paulina Rubio revela por qué no quiere que su hijo vea a Gerardo Bazúa

Estados Unidos.- Una vez más Paulina Rubio se encuentra metida en tremendo pleito legal contra el padre de su hijo Eros, ya que la “Chica Dorada” se rehúsa a que el niño visite a Gerardo Bazúa en estas épocas decembrinas.

Mediante una audiencia virtual, la cantante solicitó a las autoridades de Estados Unidos evitar que el pequeño viaje a México, especialmente al estado de Sinaloa, ya que ella considera que es un lugar muy inseguro.

Lo anterior se dio a conocer a través de las cámaras del programa Ventaneando, quienes expusieron la audiencia ante el juez de la unión americana, donde se puede ver a Bazúa cuestionando a la intérprete de “Ni una sola palabra” acerca del verdadero motivo de su solicitud.

Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella nunca me deja verlo, y ahora es el problema viajar cuando antes nunca lo fue, no entiendo jueza. Una vez vino conmigo y con el niño, y otra vez me dejó llevármelo solo”, expresó el también cantante.

Por su parte, la “Chica Dorada” sostuvo su negativa para que el pequeño que tuvieron fruto de su pasada relación pueda viajar a México para pasar la navidad con su padre, pues asegura que teme que su hijo pueda ser víctima de un secuestro.

Pero la defensa legal de Gerardo Bazúa no se quedó callada y cuestionó a Paulina sobre las ocasiones en que ella viajó al estado de Sinaloa por cuestiones de trabajo y si había sufrido algún intento de secuestro.

Siempre estuve en propiedades privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui en avión privado dos días después de que llegué. No vivo en México, me fui 24 horas después de que llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas señor” alegó “La Pau”.