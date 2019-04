Paz Vega comparte el primer adelanto de cómo luce como Catalina Creel

Ciudad de México.- Después de haberse dado a conocer la noticia que la actriz española Paz Vega interpretaría a la villana más reconocida de las telenovelas, Catalina Creel, interpretada por la actriz María Rubio en 1986, Vega ha dado un primer adelanto a su apariencia caracterizada como la icónica villana.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola!, Vega compartió en su cuenta de Instagram un pequeño video en donde sale personificada como Catalina Creel, una mujer más joven que además destaca por su belleza, el video muestra un acercamiento al rostro de Vega caracterizada y aunque la toma está cerca de su rostro, deja entre ver el característico parche en el ojo.

Para Paz Vega el interpretar este personaje ha sido todo un acontecimiento, pues cuando le ofrecieron el papel, ella desconocía quien era Catalina Creel, pero al leer un poco el guion, aceptó inmediatamente.

Es un gran reto como actriz interpretar a un personaje tan icónico. Cuando me llegaron los primeros guiones los leí con una visión virgen porque no sabía nada de la historia y me encantó. Es una historia muy potente con unos personajes muy interesantes, con unas interrelaciones increíbles que van a dar mucho fuego y creo que hay aquí un proyecto muy importante.", explicó la actriz.

Hace unos días comenzaron las grabaciones de la telenovela que forma parte del proyecto que Televisa ha llamado "Fábrica de sueños", que es una antología de 12 de las más exitosas telenovelas de la compañía.

Las grabaciones de "Cuna de lobos" terminarán en julio y se espera que el proyecto se estrene en agosto de este mismo año.

Cuando se dio a conocer que Paz Vega fue la elegida para interpretar a esta villana, la también actriz Laura Zapata tomó para mal esta decisión, pues ella ha dedicado su vida a intepretar a villanas en las telenovelas.

Fue a través de sus redes sociales que ha demostrado su descontento por ver a una extranjera interpretar un personaje tan importante para la historia de las telenovelas mexicanas.

El desagrado de Laura no quedó ahí, ya que en una entrevista, Paz Vega dijo no saber quién es Laura Zapata, y al enterarse Zapata, también dio su punto de vista a través de su cuenta de Twitter.

Laura Zapata ha dicho que sus seguidores en todo el mundo no conocen a Paz Vega, por lo que le parecía incomprensible que Televisa haya contratado a la española.

Zapata dijo que los resultados de las encuestas la favorecían, por lo que al saber la decisión final, fue a las oficinas de Televisa a buscar a la productora Giselle González pero no la encontró y tampoco fue contactada después.

Yo considero que ese personaje me tocaba a mí por naturaleza, por cadencia, porque soy la actriz por antonomasia villana reconocida en todo el mundo. No tienen que decir quién soy yo. En todo el mundo me conocen y me quieren mucho.", dijo la actriz.