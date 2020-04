Pedrito Sola critica 'México Lindo y Querido'

Ciudad de México.- El conductor de ‘Ventaneando’, Pedrito Sola criticó fuertemente la canción ‘México Lindo y Querido’ pues aseguró que es “la canción más mam… de la historia”, esto durante el programa televisivo transmitido en Azteca.

Pedrito Sola, se ha caracterizado por decir siempre lo que piensa con mucha sinceridad y hasta en programas en vivo, más en el programa en donde lleva más de 10 años conduciéndolo.

Durante una transmisión del programa, se estaba recordando cuando Belinda entonó un pedacito de la emblemática canción 'México Lindo y Querido', posterior a ese reportaje, Daniel Bisognio, exhortó a Pedrito a entonar dicha pieza.

Sin embargo, Pedrito decidió criticar fuertemente la canción escrita por Chucho Monge, compositor mexicano.

Esa canción de ‘México, Lindo y Querido’ me parece la canción más mamona de la historia, mira yo en donde me muera ahí que me incineren y se acabó”, menciona Sola.