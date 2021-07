Pedrito Sola revela: ‘Yo nunca salí del clóset’

CDMX.- Pedrito Sola se sinceró con su excompañera de “Ventaneando”, Aurora Valle, sobre el tema de su sexualidad, y señaló que nunca salió del clóset pues fue un tema que siempre tocó con su familia.

El conductor expresó que las personas ‘no se convierten en homosexuales’, pues él siempre lo supo y nunca tuvo la necesidad de vivir "en clóset".

Yo nunca he estado en el clóset, porque yo me enteré de mi sexualidad desde que era adolescente. Yo me acuerdo que desde niño, los primeros recuerdos que tengo, son así... Nunca tuve la necesidad de andar escondiéndome de nada", expresó.