'Estoy más vivaracho que nunca': Pedrito Sola revela lo que le hicieron en el hospital

México.- Pati Chapoy fue la encargada de publicar una fotografía de Pedrito Sola en el hospital y con un parche en el ojo, lo que causó alarma entre los fans del conductor de TV Azteca.

"Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto", escribió Pati Chapoy junto a la imagen sin dar detalles.

Esta imagen publicada por Pati Chapoy alarmó a los fans de Pedrito Sola. Foto: Twitter

Pero la tarde de este viernes el propio 'Tío Pedrito' como le llaman de cariño, explicó cómo se encontraba.

Con su característico buen humor, Pedrito Sola platicó que le operaron una catarata, y que aproximadamente en una semana se someterá a otra operación por el mismo motivo.

Por medio de zoom, Pedrito Sola se enlazó con sus compañeros de “Ventaneando” y contó detalles de cómo fue su intervención en el ojo.

Me fui al hospital porque me realizaron una operación de cataratas, dentro de 8 días me operarán la otra catarata”.

Contó que llegó muy temprano al hospital, a las 7:30 de la mañana, y luego de canalizarlo y firmar papeles necesarios para su cirugía lo llevaron a quirófano, donde lo anestesiaron por completo, pues asegura que no supo en qué momento se quedó dormido.

“Era una algarabía tremenda en la sala de operaciones…te van preparando pero no te dicen ni ‘agua va, ahora sí ya se va a dormir’, nada… cuando yo me di cuenta estaba llendo hacia mi cuarto”.

Pedrito dijo que únicamente se sintió un poco mareado y con la boca seca, debido a que tuvo que estar en ayuno desde la noche anterior.

Pedrito Sola platicó con sus compañeros conductores de 'Ventaneando'. Captura de video

Pedrito además reveló que desde hace 25 años que lo operaron para retirarle la próstata.

“Me dijeron si usted no orina no se puede ir de ahí…me dijeron ‘ya se quiere ir, párese a orinar’ y como no tengo próstata aquello fue un chorro como de bombero, ya ves que los viejitos hacen de a gotita porque la próstata la tienen como toronja... pero a mí como me la quitaron hace 25 años, has de cuenta que hay fanfarrias al orinar”, contó el conductor.

Pedrito agradeció todas las muestras de apoyo y dijo que se dedicaría a descansar y ver películas; ya para despedirse dijo: “Estoy más vivaracho que nunca”.