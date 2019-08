Pedrito Sola se dice muy enamorado de joven 30 años menor que él

Ciudad de México.- Por fin, el conductor de Tv Azteca, Pedrito Sola, rompió el silencio y confesó que tiene pareja con la que vive desde hace casi 20 años y de la cual está muy enamorado, pese a la diferencia de edades que es de 30 años.

En entrevista vía Facebook Live para la revista Quién, el conductor aclaró que su pareja no se dedica al medio del espectáculo pero se llevan muy bien, pese a la diferencia de edad que es de 30 años.

Pedrito, de 72 años, también contó cómo y dónde conoció al dueño de su corazón con el que mantiene una relación sólida y de respeto desde 2001.

El también actor de la obra el “Tenorio Cómico, la cuarta transformación” comparó su relación a la de una icónica escena de la telenovela “Gabriel y Gabriela”, en la que la actriz Ana Martín se columpiaba mientras cantaba el tema Dulce amor que decía: “¡El amor me llegará, algún día y en cualquier lugar!”, y así le pasó.

Contó que en el instante menos esperado conoció a su actual pareja del que dijo es “inteligente, simpático, guapo y educadísimo y se lleva perfecto con su familia”.

Pedro Sola contó que conoció a su novio por internet y que está muy enamorado de él.

Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era...’”, recordó.