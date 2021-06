Pedro Rivera Jr: ‘Los Rivera me caen bien gordo’ mientras que Juan advierte con revelar secretos

California.- Trascendió en redes sociales, la entrevista que Pedro Rivera tuvo con la periodista Nelssie Carillo quien le preguntó sobre todos los problemas por los que atraviesan los Rivera.

A pregunta expresa sobre cómo lo ve, comentó que le pregunta a Dios porqué lo puso en este camino.

Le pregunto a Dios ¿por qué me pusiste en una familia tan escandalosa?, cuando parece que todo se arregla, viene otra bomba y explota; si les puedo decir, a mí la dinastía Rivera me cae bien gorda”, comentó.

Para él, la dinastía sólo ha traído divisiones, y eso será plasmado en un libro, cuyo título será: ‘Me caen bien gordo los Rivera’”.

En su página de YouTube, Juan Rivera dijo que se aclarará todo lo que está pasando y que él y sus hijos no viven de Jenni Rivera, sino de su propio trabajo. Además, presentará un corrido con dedicatoria.

Me voy a defender, salió la semana pasada que tengo un valor de 10 millones de dólares...hay gente que está apurada cómo se gana la vida de Juan Rivera, en qué me lo gastó, no estoy enojado ni molesto, sólo que voy a dejar mi nombre bien limpio. Hace 10 años me tragué todo cuando se habló de mí”.