Don Pedro Rivera, padre de Jenni apoya auditoría a Rosie Rivera

California.- Pedro Rivera, padre de la fallecida cantante Jenni Rivera, salió en defensa de sus nietos, quienes solicitaron una auditoría a Rosie Rivera, albacea de ‘La Diva de la banda’.

En entrevista con “Ventaneando”, Don Pedro, quien siempre se ha caracterizado por mediar en conflictos de la familia, pues fue el gestor de la reconciliación entre Juan Rivera y Lupillo, sale ahora para hablar sobre este conflicto.

Para mí no es una ofensa (la auditoría), no me molesta eso, ni pienso seguir el juego de ellos, ni de ustedes, ni de nadie... esto es un mal entendido entre ellos, porque en lugar de mostrar todos los mitotes por la televisión o la radio, uno debe juntarse y platicar en lugar de dar a conocer todos los malos entendidos que uno tiene en la cabeza. Son respetables todos los lados y no me voy a poner de un lado, ni de otro”, comentó al medio.