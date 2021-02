Pedro Sola pregunta quién es Felipe Ángeles, del "aeropuerto nuevo", y lo critican

México.- El conductor del programa Ventaneando, Pedro Sola, pidió ayuda para saber quién fue el general Felipe Ángeles y eso le valió ser duramente criticado por usuarios en redes sociales que lo señalaron de ignorante, aunque hubo otros que lo defendieron.

La pregunta del también esconomista de la UNAM surgió luego de que se nombrara así al nuevo Aeropuerto Internacional de México, ubicado en Santa Lucía.

“Una disculpa por la ignorancia, que alguien me diga quién es Felipe Angeles. Así le pusieron al aeropuerto nuevo”, escribió en su cuenta Twitter.

Una disculpa por la ignorancia, que alguien me diga quién es Felipe Angeles. Así le pusieron al aeropuerto nuevo. — Pedro Sola (@pedrosola) February 10, 2021

La publicación inmediatamente llamó la atención de los internautas quienes no solo lo acusaron de ignorante, sino también de flojo por no investigar. No obstante, hubo otros que mostraron empatía con Pedrito Sola y dijeron que estaba en todo su derecho de preguntar.

No puedo creer que ese

Sr. McCormick, haya trabajado en la Secretaría de Economía. — Jorge Benetti (@Jorge98746019) February 10, 2021

No tiene nada de malo ser ignorante, pero ni siquiera googlearlo ya es el colmo, con todo respeto... — Antonio (@tonogr23) February 10, 2021

Por qué tendría que saberlo, Pedro. Es una pregunta seria. Según sé, Pedrito es economista y conductor de tele. Ojalá disculpes a toda la gente que no sabe de historia y que no tendría porque saber si eso no es de su interés. — Diego Armando (@DiegoArmandoAO) February 11, 2021 Lamentablemente es muy común que no se sepa quién fue el General Felipe Ángeles. Soy de Coahuila y aunque parte de sus gestas heroicas fueron en mi estado, su figura fue despolitizada y ocultada en historia oficial. No recuerdo ni que en primaria lo enseñaran (y era pública). — Alejandro RF (@alexrobledof) February 10, 2021 ¿Quién fue el general Felipe Ángeles?

El Gobierno de México detalla en su sitio web que el general Felipe Ángeles fue héroe de la Revolución Mexicana, quie luchó junto al general Francisco Villa.

También fue director del Colegio Militar en 1912, nombrado por Francisco I Madero, y comandante de la artillería de la División del Norte.

General Felipe Ángeles. Foto: Gobierno de México

