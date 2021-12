VIDEO. Alarma salud de Pedrito Sola, está conectado a aparato y tiene cataratas

México.- Pedro Sola, conductor de TV Azteca, compartió al aire en “Ventaneando” que padece una enfermedad que lo obliga a estar conectado a un aparato las 24 horas.

El tío Pedrito, como también se le conoce, confesó que le colocaron un aparato para medir la presión arterial, pues últimamente se le sube.

Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión, le hablé al doctor y aquí lo traigo, (debe estar) 24 horas”, explicó Pedro Sola.

Y por si fuera poco, el comentarista de espectáculos, confesó que también padece cataratas en ambos ojos, por lo que analiza someterse a una operación quirúrgica.

Una catarata es una opacidad del cristalino, normalmente transparente, del ojo. Para las personas que tienen cataratas, ver a través de cristalinos opacos es algo parecido a mirar a través de una ventana escarchada o empañada.

Tengo cataratas y no veo de noche… en los dos ojos, pero a mi me dijo el doctor que hay dos tipos de operación; o te ponen un lente monocular y de cerca tienes que usar lentes todavía, o te ponen el bifocal y los colores no los ves de cerca, de lejos los ves medio mal”, explicó.