Pedro Sola confirma que tiene Covid de la variante Delta. VIDEO

México.- Pedro Sola se conectó de forma virtual con sus compañeros de “Ventaneando” para hablar sobre su salud desde su casa, pues tiene Covid-19 y confirmó que se contagió de la variante Delta.

El conductor del programa de TV Azteca contó que luego de sentir molestias en la garganta decidió hacerse una prueba rápida y tras confirmar que era positivo a Covid se comunicó con un doctor para que le diera las indicaciones a seguir.

El 'Tío Pedrito' contó que solo tiene síntomas de gripa, que no ha perdido el olfato y el gusto, debido a que tiene la variante Delta.

Contó que el doctor le preguntó si estaba vacunado, y al tener completo su esquema con el biológico de Pfizer, le dijo que la vacuna lo había protegido para que el virus no le pegara tan fuerte.

El doctor le dijo: “Creo que no va a tener ningún problema lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido”, contó Pedrito.

Sin embargo, Pedrito aseguró que está al pendiente de tomarse la saturación de oxígeno y la temperatura, pero ya más relajado, pues contó que al principio vivía ‘amarrado’ al oxímetro y al termómetro, incluso contó que ya hasta quería comprar un condensador de oxígeno.

Ya sabes, me quería ir a comprar el condensador de oxígeno, hablé y pregunté y me dijeron que hasta dentro de 10 días llegaban los portátiles, pero los de mueblecito ahí los tienen y yo ya quería que me fueran a comprar uno”, contó a los conductores de ‘Ventaneando’.