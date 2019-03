'Pedro me buscó varias veces pero no quise salir porque no me gustaba ir en moto'; dice Silvia Pinal sobre Pedro Infante

La sonrisa y las curvas de Silvia Pinal cautivaron a Pedro Infante; la música, el baile y varias copas de vino fueron testigos del romance que empezó en una borrachera y terminó con un matrimonio en la cinta "El inocente".

"Mané", el personaje de Silvia Pinal, queda deslumbrada con la simpatía de "Cruci", un mecánico encarnado por Pedro Infante. La pareja recibe el Año Nuevo bajo los efectos del alcohol, después de haberse dicho una que otra verdad junto al fuego; la cercanía de sus cuerpos provoca que "Cruci" le confiese su amor a "Mané" con una canción.

"Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo, y mi último fracaso será tu amor", le susurra al oído Infante a Pinal en una escena del filme estrenado en septiembre de 1956.

Silvia Pinal y Pedro Infante protagonizaron la cinta dirigida por Rogelio A. González que se estrenó en el Cine México con un elenco que incluyó a estrellas como Sara García y Oscar Ortiz de Pinedo.

El travieso.

En su libro biográfico "Esta soy yo", Silvia Pinal recuerda que Pedro Infante era muy bromista y un hombre divino, pero sobre todo, un excelente actor, con quien no sostuvo ningún romance en la realidad.

La actriz detalla que cuando Pedro la iba a buscar a su casa, su abuelita, que lo quería mucho, lo invitaba a comer mientras ella andaba de fiesta con Emilio Azcárraga en el restaurante Monte Casino, de la Zona Rosa.

Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él porque no me gustaba ir en moto, y él la adoraba.