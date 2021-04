Pega fuerte COVID-19 a Robert DeNiro... pero en lo económico

El coronavirus, como a todo el mundo, ha afectado al actor estadounidense Robert de Niro, pues está al borde de una bancarrota, de acuerdo con su abogada Caroline Krauss.

El ganador de dos Oscar, Robert de Niro, es empujado a la ruina, en primer lugar, por su complicado proceso de divorcio con Grace Hightower. Además, el legendario actor de 77 años tiene una cuantiosa deuda con Hacienda y no verá un dólar de los cheques que le reporten sus próximas dos películas.

¿Cuando acabará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de no tomar cada proyecto que llegue, de no trabajar seis días a la semana, 12 horas al día, para así seguir el ritmo de la sed de la señora Hightower por (la diseñadora de moda) Stella McCartney? Él podría enfermarse mañana y así se habrá acabado todo", dijo la jurista en la corte, de acuerdo con el sitio Page Six.