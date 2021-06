FOTOS. Peinados extravagantes de Lolita Cortés en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

México.- Lolita Cortés le dio su propio toque al reality show de Televisa, “Las Estrellas bailan en Hoy”, no solo con su temple para dar su crítica a los participantes, sino por sus extravagantes peinados.

Lolita Cortés formó parte de la mesa de jueces del reality del matutino “Hoy”, donde el reto no solo fue para ella, sino para su peinador, Bernardo Moreno, quien dijo que no la conocía y ello le dificultó saber qué tipo de peinados le favorecían.

Cada día, la llamada “Juez de hierro” aparecía en la mesa de jueces del foro 16 de Televisa San ángel con peinados que incluían desde flores, pelucas, mariposas, tiaras y hasta coronas de papel aluminio.

El peinador de Las Estrellas confesó que la productora Andrea Rodríguez le comunicó que se haría cargo de los looks de la ex juez de “La Academia”, pero ignoraba su personalidad, lo que le complicó un poco qué le acentuaba mejor.

Dije: ‘va, pues ok, si, es como una estrella más’, pero cuando entró mi productora y me dijo: ‘quiero que lleve pelucas’, dije: ‘¿pelucas? ¿qué voy a hacer con pelucas?’”, recordó Bernardo Moreno.

No la conocía, nunca había trabajado con ella, nunca en la vida la había visto… llegó, fuí y le dije: ‘señora, soy Bernardo’, y me dijo: ‘en primera no me digas señora’”, recordó.