Penélope Cruz reveló lo que le hizo Salma Hayek al inicio de su carrera

Estados Unidos.- Penélope Cruz y Salma Hayek han tenido carreras similares, pues son dos latinas que han triunfado en Hollywood desde hace más de 20 años, y hace unos días la española recordó la manera en que la mexicana le dio la bienvenida a Los Ángeles, California, para iniciar la aventura.

Durante una entrevista que Penélope otorgó a la actriz y presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, quien tiene su programa llamado “The Ellen Show”, relató cuándo conoció a Hayek y reveló que, sin conocerla en persona, su colega la apoyó a su llegada.

Quien fue la primera actriz española en ser nominada a los premios Óscar y a los Globos de Oro, destacó que la líder de los “Eternals” le ofreció hospedarla en su casa para que no tuviera que quedarse en un hotel y se sintiera sola, ya que no conocía a nadie tras su llegada a aquel país.

Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: 'No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola'. Así que me llevó a su casa", reveló Penélope.