Ciudad de México.- Penélope Menchaca, a quien vemos en “Venga la Alegría” cada mañana, cambiará de foro en TV Azteca para estrenar su nuevo programa “La Pareja Ideal”.

Aunque Penélope fue conductora del famoso programa “12 Corazones” durante más de diez años, ella no se considera una experta en el amor, aunque admite que algo ha aprendido del tema con los años no sólo por su experiencia en concursos de romance, sino porque ha gozado de relaciones estables.

Hice ‘12 Corazones’ por 14 años y creo que por eso la gente cree que soy experta, pero obviamente ninguno de nosotros lo somos. Sí creo que la experiencia y los años te van ayudando y he pasado más años de mi vida en pareja que soltera.

Además del entretenimiento que pueda ofrecer su trabajo, la mexicana disfruta de este tipo de shows para seguir cultivándose y ayudar a que más personas encuentren al amor de su vida, así como ella.

Aquí hasta los malos ejemplos sirven. Yo cuando estoy viendo a la mujer que le grita al hombre o viceversa, me quedo pensando: '¿será que también lo hago?', o veo que no se dejan ni hablar y voy y le pregunto a mi esposo si hago lo mismo. Aunque no lo crean, todo el tiempo estoy viendo y tratando de analizar también lo que yo hago", admite entre risas.