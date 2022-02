‘Pensaba que era una buena mujer’: Elizabeth Gutiérrez habla de Jacky Bracamontes

Ciudad de México.- Después del alboroto que recientemente se generó alrededor de los famosos que fueron pareja: William Levy y Elizabeth Gutiérrez, fue esta actriz quien rompió su silencio para abordar públicamente y por vez primera el tema de la relación que sostuvo su pareja con Jacky Bracamontes.

Tras la incertidumbre sobre el comunicado donde William Levy ambos histriones se resguardaron en su intimidad y se alejaron de los reflectores, ya que al parecer tenían que vivir su duelo.

Pero recientemente Elizabeth sorprendió al salir y hablar de un tema que estaba en el tintero desde hace cuatro años, que fue el tiempo en que Jacky Bracamontes publicó su libro autobiográfico en el cual revela, entre otras cosas, que sostuvo un romance con el actor cubano

La noticia causó revuelo ya que Levy tenía una relación con Elizabeth, lo cual la ponía a ambas actrices, una en el papel de la amante y la otra en el papel de la mujer engañada.

Tras el escándalo, la actriz se rehusó a hablar del tema, pero en días recientes, visitó a su amiga Érika de la Vega, quien realiza el podcast “En Defensa Propia”, escaparate en el cual eligió romper su silencio; e inició la entrevista aceptando que “Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar”, expresó la actriz.

Pero más adelante, aseguró que ella consideró una total falta de respeto, tanto para su familia como para la familia de Bracamontes:

Jacky Bracamontes publicó su autobiografía titulada “La pasarela de mi vida”, en el que revela que el romance con William Levy inició cuando se conocieron en las grabaciones de la telenovela “Sortilegio”, no obstante, todo terminó tras enterarse que Elizabeth estaba esperando su segundo hijo.

Ante tremenda confesión, Elizabeth arremetió en contra de la actriz, enviando un fuerte mensaje sobre su declaración.

Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre… yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

Algo que llamó la atención es que la ex del cubano nunca mencionó el nombre de Bracamontes, señaló que hablar ese tipo de temas es de mal gusto, incluso, confesó que llegó a admirarla.

Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente, me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví… después escribe un libro y quiere verse como una víctima… poner esa parte de que me embaracé, se me ha un poquito de mal gusto, pero bueno”.