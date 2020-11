Pensé que iba a violarme: Kate del Castillo sobre ‘El Chapo’ Guzmán

México.- La actriz mexicana Kate del Castillo ha vuelto a hablar de su experiencia con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien pensó iba a abusar de ella, durante su encuentro en la sierra en 2015.

Pensé que iba a ser violada... definitivamente me iba a matar o algo como eso. Y sabes algo, él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, qué podía hacer yo.”, dice la actriz en un adelanto del programa Ted Table Talk: The Estefans.

La protagonista de la telenovela ‘La Mentira’ platicó de su encuentro con el narcotraficante, quien cumple una condena en una prisión estadounidense, con las presentadoras del show, Gloria, Emily y Lili Estefan.

Kate del Castillo compartió, como lo había hecho en diferentes ocasiones, que Guzmán Loera la acompañó hasta el cuarto donde ella durmió y que, una vez que la dejó ahí, estaba aterrada por lo que sucedería.

Nos abrazamos y me dijo: ‘me voy’. Se fue y yo gateaba hasta la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”, agrega en el clip.

El capítulo de la conversación con Del Castillo se emite este miércoles a través de Facebook Watch.

La actriz, de 48 años, se encontró con el ex líder del Cártel de Sinaloa en 2015, pues planeaba hacer una producción audiovisual sobre la vida de ‘El Chapo’.

El narcotraficante le había cedido los derechos de su vida para realizar una película biográfica.

A esa reunión la acompañó el actor estadounidense Sean Penn, quien en enero de 2016 publicó un artículo en la revista Rolling Stone, en el que contaba su experiencia.

En enero de 2016, el actor Sean Penn publicó un artículo en la revista Rolling Stone en la que habló de su experiencia con ‘El Chapo’ Guzmán. Foto: Especial.

Tras ello, del Castillo contó que el ex líder del Cártel de Sinaloa se despidió de ella, pues ya no se volverían a ver, pero ella no quiso terminar ese episodio sin realizarle una propuesta.

—Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad.

“Entonces me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’.

A raíz de la publicación, la también productora se vio envuelta en un conflicto legal con el Estado mexicano, por lo que no pudo regresar al País por tres años por temor a ser detenida y encarcelada.

