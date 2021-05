León, Guanajuato.- ¡Por fin vuelven los conciertos a León! Será Pepe Aguilar el primer artista en cantar en vivo luego de más de un año de la pandemia de COVID-19.

La gira de “Jaripeo Sin Fronteras” que tuvo varios cambios de fecha por el confinamiento, arrancará en la ciudad el viernes 28 y sábado 29 de mayo, y posteriormente seguirá por Aguascalientes, Torreón y Estados Unidos, para seguir por Puebla y otras ciudades del país a finales del 2021.

Será en la Plaza de Toros La Luz donde el espectáculo de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, así como de Antonio Aguilar Hijo, arranque los espectáculos post-pandemia.

Pepe Aguilar ya ha presentado este show en León en anteriores ocasiones con éxito./ FOTO: Instagrm

En México somos los primeros en arrancar. En Estados Unidos casi todo mundo arranca en junio o julio, pero en México todavía no se arranca y estamos siendo de los primeros que arranca a nivel masivo", expresó Pepe Aguilar en rueda de prensa realizada en Los Ángeles.

Respecto a las novedades que tendrá el espectáculo, el intérprete de "Por mujeres como tú" brindó algunos adelantos.

Traemos un espectáculo distinto. Hice un especial llamado 'Mexicano hasta los Huesos' donde salen calaveras y cosas muy bonitas. Todo eso lo hizo una persona llamada Carlos Navarrete en conjunto con un estudio en México, y Carlos ha trabajado para cuatro shows diferentes del Circo del Sol. Es un mexicano que vive en Montreal y tiene un talento tremendo y nos está haciendo varios de los números de Jaripeo 2021. Son sorpresas hasta para mí porque nada más he visto los renders".

Por su parte, Leonardo Aguilar agregó que la esencia del show se mantendrá, pero con elementos nuevos.

Traemos caballos nuevos, canciones nuevas. El espectáculo va a conservar la estructura porque sigue siendo un jaripeo; ruedo en medio, caballos, toros, pero hay canciones nuevas, actos nuevos que se están desarrollando específicamente para este jaripeo".

"Cada dos años lo vamos a cambiar. Ahorita es un cambio radical en muchas cosas, y muchas otras siguen igual; no va a cambiar la tradición del mariachi, de la banda, del jineteo de toros, del floreo de soga, del ballet o de caballos de alta escuela, eso sigue igual. Los primeros dos años (de Jaripeo) no fueron distintos porque queríamos que la gente que no había visto el espectáculo el primer año no se quedara sin verlo", agregó Pepe.

Ángela y Leonardo heredaron el talento y las ganas de triunfar en la música de su padre./ FOTO: Instagram

Los boletos para Jaripeo Sin Fronteras

El boleto para cualquiera de las dos fechas de “Jaripeo Sin Fronteras” sigue siendo válido, tras las distinticas cancelaciones a lo largo del 2020.

Para cualquier duda o para comprar entradas adicionales, la gente puede ir directamente a la taquilla del hotel Holiday Inn de Plaza del Zapato o entrar a www.ticketone.mx

Detalles como las medidas sanitarias primordiales, así como el aforo máximo para la Plaza de Toros La Luz, serán dados a conocer por los organizadores en los próximos días, a la par de la información sobre la reactivación de actividades y sus restricciones correspondientes para cuidar la salud de los asistentes, el staff y los artistas.

¿Jaripeo sin Los Aguilar?

Después de León, "Jaripeo Sin Fronteras" seguirá por Aguascalientes, Torreón y una extensa gira por Estados Unidos. Posteriormente, la Dinastía Aguilar seguirá trabajando en proyectos paralelos.

Muy probablemente Jaripeo Sin Fronteras sea un concepto que siga más allá de la familia Aguilar. Igual y al rato verán en Jaripeo a otros artistas, no necesariamente a la familia Aguilar. Estamos haciendo otros espectáculos para Ángela y Leonardo, y otros para mi. Tenemos uno que se llama Los Aguilar, y somos nosotros tres, pero de otra forma, de otro estilo, porque hay mucha gente que no quiere aventarse tres horas de show para ver caballos y jinetes, quiere ver solamente concierto", compartió Pepe.

Pepe Aguilar en un concierto de "Jaripeo sin Fronteras" en 2019, antes de la pandemia./ FOTO: Instagram