Pepe Aguilar así fue su reacción tras enterarse del romance de Ángela y el compositor Gussy Lau

California.- La familia Aguilar se encuentra en el ‘ojo del huracán’ pues tras el destape de la relación de Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau, las versiones de cómo lo tomó Pepe Aguilar, son encontradas.

La polémica ascendió a tal punto que Ángela tuvo que realizar un video donde se mostró sumamente apenada.

Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, dijo.