Los Ángeles.- Pepe Aguilar compartió en un VIDEO subido a Instagram, el susto y la angustia que vivió con su familia durante su vuelo a Los Ángeles para continuar su gira Jaripeo Sin Fronteras.

El cantante, desde su asiento, con la mascarilla de oxígeno desplegada por la emergencia que vivieron cuando el sistema de presurización del avión falló, grabó a su familia mientras contó lo sucedido.

Pepe Aguilar relató cómo reaccionaron su esposa Aneliz Álvarez, sus hijos Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, y hasta su perro, quien dijo que ni en cuenta, contrario a su esposa que fue quien más se angustió.

Ante la angustia que tanto Pepe Aguilar como su familia, y los demás pasajeros experimentaron, el intérprete de "Miedo" quiso saber qué estaba pasando y decidió ir con los pilotos.

Al momento que Pepe se quitó la mascarilla de aire y quiso caminar hacia donde estaban los pilotos, comenzó a sentir que se desvanecía, por lo que mejor regresó a su lugar.

Yo quería saber qué pasaba porque soy un 'control freak', tons traía la mascarilla, 'qué pasa qué pasa', me quito la mascarilla, me levanto, cuando voy caminando hacia los pilotos, me empiezo a desvenacer, me regresé, me la volví a poner, qué loco", recordó.