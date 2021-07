Ciudad de México.- A través de un VIDEO en sus redes sociales, Pepe Aguilar pide a todos sus seguidores ponerse la vacuna contra el COVID porque “la gente se sigue muriendo”.

El cantante de música regional mexicana transmitió un LIVE en su cuenta de Instagram en el que aparece dentro de un auto usando un cubrebocas de color negro, unos lentes para sol y una playera también negra.

El papá de Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, comenzó su mensaje echando por tierra las teorías de conspiración que muchas personas creen acerca de la pandemia de COVID-19, que está arrancando su tercera ola en todo el mundo, aunque sin mencionar a Paty Navidad, una de las famosas que ha dicho que no cree en la pandemia, mucho menos en las vacunas.

Pepe Aguilar armó un "argüende" en sus redes sociales./ FOTO: Instagram

Otra vez con el coronavirus, respeto mucho la decisión de cada quien pero la respeto siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceros y no nos vamos a poner a hablar sobre teorías de conspiración, que si te ponen un chip, que si es para controlarte, que si es para que te mueras en un año… el hecho es que la gente se sigue muriendo y porfavor no digan tarugadas que no es por el COVID y que es una conspiración mundial, yo creo que tenemos un poquito más de cabeza todas las personas, se enferman más gravemente por esta variante”, declaró con vigor.

Nadie está exento de contagios

Pepe Aguilar, hijo de los talentosos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, considera que es una tremenda irresponsabilidad el hecho de que a estas alturas de la pandemia, existan personas que no se tomen en serio las vacunas.

Que la gente no se quiera vacunar en países como Estados Unidos donde sobran las vacunas se me hace, con todo respeto, una tremenda irresponsabilidad y denota una gran ignorancia. ¡Por el amor de dios! Tu derecho se acaba donde empieza el mío wey, y mi derecho es de que yo sí quiero estar vacunado y no quiero que me enfermes, o sea ese es mi derecho”, arremetió.

El intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo”, “Miedo”, “Directo al corazón” y “Mi credo”, se refirió a su familia diciendo que aunque todos ya están vacunados, saben que se pueden contagiar de COVID.

No hagan casos de tarugadas, ahí están los datos 100 % fehacientes, tangibles, yo soy una prueba de eso, mi familias es una prueba de eso, estamos vacunados, nos seguimos cuidando, estamos vacunados y no estamos exentos de enfermarnos lo tenemos claro por eso andamos con el cubrebocas”, afirmó.

Pepe Aguilar junto a dos de sus hijos: Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar./ FOTO: Instagram

Manda a casa a sus empleados

Pepe Aguilar reconoció que algunas personas que trabajan con él, no están vacunados y no quieren ponerse las dosis correspondientes, sin embargo, aunque no los dejará sin sus empleos, sí impondrá sus propias reglas.

Yo tengo personas en mi administración en mi organización que tampoco están de acuerdo con vacunarse, ¿qué cree que les va a pasar?, pues los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen, mientras no se vacunen no pueden trabajar conmigo, nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado. ¿Y qué me van a decir, es anticonstitucional?, es mi casa, en mi casa “my rules” (mis reglas). Mi espectáculo, mis colaboradores están en mi casa y si tienen que trabajar conmigo deberá ser bajo mis reglas. ¡punto!”, aseveró.

Pepe Aguilar y sus hijos en una presentación reciente en Houston Texas./ FOTO: Instagram

Exige respeto hacia los demás

El también empresario mexicano habló sobre las variantes del COVID-19, que se están creando a partir de mutaciones debido a que aún hay personas que no se han vacunado y que además, no toman las medidas necesarias para evitar contagiar y contagiarse.

¡Por el amor de dios vacunense! Los que no se están vacunando están haciendo que haya más mutaciones. Okey, si estás en un país como India, Bangladesh, algunos países sudamericanos, México mismo donde llevan apenas un 17, 18 por ciento, no sé cuánto por ciento de vacunación, esos países son en determinados momentos lugares donde pueden crecer las variantes.

Yo no soy ningún doctor, ni soy ningún experto pero sí he leído lo suficiente de gente que realmente le creo, que no tienen que ver con el gobierno, que no tienen ningún interés de absolutamente nada, he platicado con científicos. ¡Por el amor de dios, qué onda!, y no se trata de que respete a las personas, yo respeto a las personas, no respeto que no respeten, cómo la ven”, finalizó Pepe Aguilar.