México.- Pepe Aguilar anunció que ya trabajan en la serie biográfica de la dinastía Aguilar, entre otros proyectos junto al reconocido productor británico Simon Fuller, quien ha creado exitosos programas como American Idol.

En la serie no solo abordaría su historia y la de sus hijos, pues no podrían faltar sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y es Ángela Aguilar quien ya se apuntó para darle vida a su abuela en la bioserie.

Pepe Aguilar, quien se presentó con gran éxito el pasado fin de semana en el palenque de la Feria de Léon 2022, dio a conocer que se asoció con el exitoso productor Simon Fuller.

Simon Fuller es uno de los productores más reconocidos internacionalmente, el británico es el creador de exitosos programas como American Idol. Foto: Especial

“Firmé una asociación con un productor que se llama Simon Fuller, que es uno de los productores y managers más importantes del mundo y vamos a crear mucho contenido, entre ellos está la idea de una serie de la familia”, contó Pepe al programa Ventaneando.

Aunque adelantó que aún falta mucho para que se realice, pues primero van a trabajar en otros proyectos.

Pepe Aguilar está orgulloso del debut en solitario de su hija Ángela Aguilar, en el palenque de la Feria de León 2022. Foto: Instagram

Ángela Aguilar inicia su carrera en solitario en León

Pepe Aguilar aprovechó para hablar sobre lo orgulloso que está de su hija Ángela Aguilar, quien debutó en solitario este fin de semana en el palenque de la Feria de León 2022, y lo hizo con gran éxito, pues prácticamente llenó el lugar.

“No me la creo, estuvo padrísimo… toda una profesional de la música ya, y la gente que bárbaro, cómo le respondió, pero ella hace su rollo sola, aunque es un trabajo de equipo, ni tiempo de emocionarse le da a uno”, expresó el cantante sobre su hija.

Hubo unos momentos donde la gente no paraba de aplaudir… Yo creo que marca el inicio de su carrera de una manera muy contundente”.

Y es precisamente su hija, Ángela Aguilar, quien ya está más que puesta para interpretar a su abuelita, la salmantina Flor Silvestre, en la serie que se hará sobre su familia.

“Estaría muy padre, no soy actriz pero me encantaría aprender y me encantaría hacer el papel de mi abuelita, estaría padrísimo”, expresó Ángela Aguilar a las cámaras de Ventaneando.

“Todo está en el aire ahorita, pero es una gran idea, me encantaría hacerlo algún día”, agregó.

