Pepillo Origel: ‘¿Quién va a quedar como Lyn May, pues yo? pues déjenme

AM.- Juan José ‘Pepillo’ Origel es uno de los famosos que puede presumir de un cutis envidiable a sus 73 años de edad, y en esta ocasión, compartió en sus redes sociales uno de los tratamientos que ayudan a mantenerlo siempre joven.

La encargada de realizarle el tratamiento estético fue la doctora Karen Carillo, quien recientemente le aplicó un suero revitalizador de mirada a Raúl Araiza.

Con la finalidad de eliminar temporalmente las arrugas de expresión (pues sonríe mucho), el también conductor de televisión se dejó inyectar parte de la cara. En esta ocasión no mostró signos de dolor, tal como ha ocurrido en otras ocasiones que comparte estas técnicas.

El conductor Pedrito Sola, se asombró de la imagen y le preguntó qué le estaban haciendo.

En un video en YouTube, Pepillo compartió la experiencia y llamó a sus ‘haters’ a ocuparse en sus vidas y dejar de criticar a los que recurren a estas técnicas.

Yo sé que mucha gente me critica o a toda la gente que nos ponemos botox o lo que sea. Yo sé que es vanidad, pero ¿y qué? en qué les afecta; sí me dolió mucho, y le mando un beso a Karen porque me la recomendó el ‘Negrito’ Araiza”.