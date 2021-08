Pepillo Origel envía mensaje a quienes lo apoyaron tras su operación

CDMX.- Juan José ‘Pepillo’ Origel agradeció las muestras de cariño tras ser intervenido por los médicos, que le detectaron dos hernias y que lo llevaron al hospital.

En una pequeña entrevista, el conductor compartió detalles de su estado de salud.

Estoy regresando a mi casa, ya me vine a la Ciudad de México porque los jueves grabo mi programa de ‘Con Permiso’, obvio me sentí mucho mejor, me vio el Dr. Flores Calleja y me dijo que ya me podía venir a la CDXM. Fueron cuatro horas de camino, llegué adolorido, pero ya grabé el programa que sale los viernes a las 9:30 de la noche por Unicable”, dijo.