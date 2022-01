México.- La periodista Flor Rubio ganó la demanda que interpuso contra Pepillo Origel desde 2017 por daño moral y desprestigio, por lo que recibirá una indemnización, lo que no le cayó muy bien al conductor leonés y expresó lo que piensa en sus redes sociales.

El pleito entre ambos famosos comenzó en 2016, luego de que Pepillo Origel se expresara mal de Flor Rubio ante un grupo de personas, pues aseguró que la periodista se involucró con varios hombres para subir en su carrera.

Este jueves 13 de enero se dio a conocer que la conductora de Venga la Alegría, de TV Azteca, ganó la demanda, por lo que Juan José Origel deberá pagarle una indemnización, algo que al parecer no le pareció justo al guanajuatense, aunque desde que ocurrió el incidente, él ofreció disculpas.

A Pepillo Origel no le agradó perder la demanda contra Flor Rubio. Foto: Instagram

Primero, Pepillo publicó una foto de ambos donde se lee 'Flor Rubio gana demanda contra Juan José Origel por daño moral', y junto a la imagen Origel escribió: "Una pregunta? Ustedes creen que esto sea justo?".

Varios de sus seguidores le dijeron que no, pero otros muchos contestaron que sí. "Para NADA. Y a ella porque no la demandan por metiche, sizanoña y por miles de cosas más", "Si lo dictó un juez, es justo !! Aclaro no se cual sea el caso pero debemos obedecer la ley", "Con todo respeto y lo mucho que lo admiro si es justo. No se vale expresarse de esa manera de una mujer", fueron algunos de los mensajes.

Piden a Pepillo Origel que 'no se haga la vístima’

Además, Pepillo compartió un par de reflexiones más, que parecían indirectas debido a la situación que atraviesa.

Cualquiera que te hable mal de mí, créetelo, por favor, no tengo tiempo de andar con explicaciones. También puedes añadir lo que quieras a tu gusto. Gracias", publicó en Instagram.

Ante esto, varios internautas le expresaron que mejor aceptara que lo que hizo no estuvo bien y ofreciera disculpas.

"Mejor acepta que te equivocaste y pide disculpas y ya aunque no sean sinceras y ya deja de hacerte la vístima", "Mejor tener cuidado con lo que hablamos y un hombre, caballero jamás se expresa mal de ninguna mujer", se lee en los mensajes.

Espera resultado de prueba COVID

Hace unos días, Pepillo Origel informó que se había contagiado de COVID en San Miguel de Allende, donde recibió el año nuevo, y afortunadamente no tuvo síntomas graves.

El conductor del programa “Con permiso”, explicó que solo había tenido una tos muy fuerte, pero este miércoles 12 de enero, informó a través de un breve video que seguía en su casa aislado, pero que ya se había practicado una nueva prueba de PCR para verificar si salía negativo para poder retomar sus actividades.

Aunque el periodista leonés dijo que el resultado se lo entregarían un día después, y que esperaba dar las buenas noticias, no ha revelado si su prueba dio negativo o aún tiene el virus.

“Espero en Dios que ya salga negativo… lo que pasa es que me siento bien y eso es lo más importante, mañana les aviso, gracias por toda la gente que ha estado preocupada por mi salud”, dijo.

